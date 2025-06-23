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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'da artan gerilim ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, gözler bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 534,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 23.224 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.751 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 azalışla 38.850 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 13.775 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.543 puan seviyesinde bulunuyor.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesine neden olurken, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesinin ardından küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı.

Avrupa tarafında ise negatif bir seyir öne çıkarken, enerji arzındaki sorunların maliyetleri artırabileceği endişesiyle Hürmüz Boğazı'ndan gelecek haber akışı yakından takip ediliyor.

Makroekonomik veri tarafında ise bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, Avro Bölgesi'nde son açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen büyüme verilerinin bölgedeki resesyon endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirterek, bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörüne yönelik aktivite verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vereceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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