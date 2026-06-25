Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da nihai barışın sağlanacağı öngörüleri ve dünyanın önde gelen yarı iletken ve bellek çipi üreticilerinden Micron Technology'nin bilançosunun beklenenden iyi gelmesinin yapay zeka ve teknoloji sektörüne dair soru işaretlerini azaltması küresel piyasalardaki risk iştahını destekledi.

Devam eden ABD-İran görüşmelerinde tarafların müzakereci tutumunu sürdürmesi de piyasalarda jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikleri artırdı.

Bu gelişmelerin yanı sıra gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik verilerin etkisiyle Avrupa piyasalarında saat 11.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 10.472 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 24.830 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 51.895 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.393 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.414 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır