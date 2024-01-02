Avrupa hisseleri son yıllardaki en yüksek seviyelerine ulaştı

Avrupa borsaları yılın ilk işlem seansında, enflasyon göstergelerindeki soğumanın ivme kazanması ve dünya genelinde başlıca merkez bankalarının faiz indirimine gideceği beklentisiyle, yükselişe geçti.

STOXX 50'nin son 23 yılın en yüksek seviyesine, STOXX 600'ün ise son 23 ayın zirvesine ulaştı.

Yatırımcılar, Fed'in Mart ayı gibi kısa bir süre içinde faiz indirimlerine başlama olasılığının yaklaşık yüzde 85 olduğunu gözlemliyor. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) önümüzdeki yıl sırasıyla 150 baz puandan fazla ve yaklaşık 140 baz puanlık faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor.

Bu hafta yatırımcılar, FOMC tutanakları ve dünyanın dört bir yanından imalat ve hizmet PMI'larının yanı sıra başlıca Avrupa ülkelerinden gelen enflasyon verilerini ve en son ABD istihdam raporunu merakla bekliyor olacak.

CNN Türk







