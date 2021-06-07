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Başkentgaz'ın halka arzı sonuçlandı

07.06.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentgaz'ın 1.7 milyar lira büyüklüğündeki halka arzında en büyük payı %58.6 ile şirketin sahibi Torunlar grubu aldı.

Başkentgaz'ın halka arzı sonuçlandı

Türkiye'de 2018 yılından bu yana yapılan ikinci büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzında, Torunlar grubuna en az %40 pay tahsis edilmişti. Halka arz gerçekleşmesi ise Torunlar grubu ve çalışanlarının planlanandan daha yüksek tahsisat aldığını gösterdi.

BİREYSEL YATIRIMCILARIN TAHSİSATI YÜZDE 28.6 OLDU

Halka arzda bireysel yatırımcılar için %36 olarak planlanan tahsisat %28.6 olarak gerçekleşirken, fonlar gibi yurtiçi kurumsal yatırımcılar halka arz edilen hisselerin %13.4'ünü aldı.

Yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise halka arzın %1.4'ünü aldı.

Şirketin ihraç ettiği 175 milyon lira nominal değerli hisseden 69 milyonu Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 33.4 milyonu Torun Kağıt Pazarlama tarafından satın alındı.

Kaynak: Reuters

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borsada yeni spekülasyon potansiyeli.

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