Başkentgaz'ın halka arzı sonuçlandı

Türkiye'de 2018 yılından bu yana yapılan ikinci büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzında, Torunlar grubuna en az %40 pay tahsis edilmişti. Halka arz gerçekleşmesi ise Torunlar grubu ve çalışanlarının planlanandan daha yüksek tahsisat aldığını gösterdi.

BİREYSEL YATIRIMCILARIN TAHSİSATI YÜZDE 28.6 OLDU

Halka arzda bireysel yatırımcılar için %36 olarak planlanan tahsisat %28.6 olarak gerçekleşirken, fonlar gibi yurtiçi kurumsal yatırımcılar halka arz edilen hisselerin %13.4'ünü aldı.

Yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise halka arzın %1.4'ünü aldı.

Şirketin ihraç ettiği 175 milyon lira nominal değerli hisseden 69 milyonu Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 33.4 milyonu Torun Kağıt Pazarlama tarafından satın alındı.

Kaynak: Reuters



