Başkentgaz'ın halka arzı sonuçlandı

Türkiye'de 2018 yılından bu yana yapılan ikinci büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzında, Torunlar grubuna en az %40 pay tahsis edilmişti. Halka arz gerçekleşmesi ise Torunlar grubu ve çalışanlarının planlanandan daha yüksek tahsisat aldığını gösterdi.
Halka arzda bireysel yatırımcılar için %36 olarak planlanan tahsisat %28.6 olarak gerçekleşirken, fonlar gibi yurtiçi kurumsal yatırımcılar halka arz edilen hisselerin %13.4'ünü aldı.
Yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise halka arzın %1.4'ünü aldı.
Şirketin ihraç ettiği 175 milyon lira nominal değerli hisseden 69 milyonu Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 33.4 milyonu Torun Kağıt Pazarlama tarafından satın alındı.
Kaynak: Reuters
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