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BBVA, Garanti'nin tamamını almak için ilk adımı attı! SPK'ya başvurdu

18.11.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti Bankası'nın yüzde 50,15'ini almak için gönüllü pay alımı teklifinde bulunacağını geçtiğimiz günlerde duyuran İspanyol banka BBVA, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaparak ilk adımı atmış oldu.

BBVA, Garanti'nin tamamını almak için ilk adımı attı! SPK'ya başvurdu

Garanti Bankası hissedarı BBVA , mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı almıştı. BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlemişti. Açıklamanın ardından BBVA, SPK'ya başvuruda bulundu.

BBVA'NIN KAP AÇIKLAMASI

BBVA'nın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

15 Kasım 2021 tarihli açıklamamıza ilave olarak; BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığını bildirir.

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA
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