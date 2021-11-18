BBVA, Garanti'nin tamamını almak için ilk adımı attı! SPK'ya başvurdu

Garanti Bankası hissedarı BBVA , mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı almıştı. BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlemişti. Açıklamanın ardından BBVA, SPK'ya başvuruda bulundu.

BBVA'NIN KAP AÇIKLAMASI

BBVA'nın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

15 Kasım 2021 tarihli açıklamamıza ilave olarak; BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığını bildirir.



