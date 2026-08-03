BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 04 Ağustos Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde güne 393,00 TL’den başladı. Seans içinde 395,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 376,50 TL görüldü ve günü 379,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,88 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,75 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 12,45 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 379,00 TL, 390,25 TL, 383,00 TL, 386,50 TL, 389,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 379,00 TL – 390,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 03 Ağustos Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 383,73 TL, 52 günlük ortalama 379,57 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 375,33 TL ve 371,67 TL destek, 386,33 TL ve 393,67 TL direnç noktalarıdır.

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