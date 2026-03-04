BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 05 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde güne 652,00 TL’den başladı. Seans içinde 662,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 638,50 TL görüldü ve günü 659,50 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,00 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,99 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,11 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 659,50 TL, 653,00 TL, 674,50 TL, 667,50 TL, 677,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 653,00 TL – 677,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 04 Mart Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 687,90 TL, 52 günlük ortalama 639,83 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 649,00 TL ve 639,00 TL destek, 673,00 TL ve 687,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.