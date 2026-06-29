BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 30 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde güne 374,50 TL’den başladı. Seans içinde 377,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 368,00 TL görüldü ve günü 371,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,93 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,78 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,49 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 371,00 TL, 374,50 TL, 375,50 TL, 374,00 TL, 382,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 371,00 TL – 382,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 29 Haziran Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 379,33 TL, 52 günlük ortalama 379,91 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 367,33 TL ve 363,67 TL destek, 378,33 TL ve 385,67 TL direnç noktalarıdır.

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