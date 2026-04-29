BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 30 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 732,50 TL’den başladı. Seans içinde 739,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 721,50 TL görüldü ve günü 727,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,41 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,16 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,96 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 727,00 TL, 730,00 TL, 752,50 TL, 760,00 TL, 763,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 727,00 TL – 763,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 29 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 733,88 TL, 52 günlük ortalama 700,73 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 715,00 TL ve 703,00 TL destek, 751,00 TL ve 775,00 TL direnç noktalarıdır.

