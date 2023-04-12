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BIST’te parça hisse senedi özelliği var mı?

12.04.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parça hisse senedi, küsuratlı hisse senedi olarak da adlandırılan bir opsiyondur. Bu opsiyonun kullanılması, yatırımcıların belli bir şirketinin tam hissesinin bir parçasını alabilmelerini mümkün kılar. Dolayısıyla parça hisse senedinin, kişilerin yatırım portföylerine farklı şirketlerin hisselerini ekleme fırsatı sunduğu da söylenebilir. Ancak parça hisse alınması için bu seçeneğin mevcut olduğu bir aracı kurum bulunmalıdır.

BIST’te parça hisse senedi özelliği var mı?

Borsada işlem yürüten her bir yatırımcı parça hisse senedi seçeneğinden faydalanmak isteyebilir. Ancak parça hisse alımı normal hisse alım satımına göre bazı farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle parça/ küsuratlı hisse senedi alım satımının her ortamda yapılamadığı bilinir. Kişilerin BIST’te parça hisse senedi alım imkanının sunulup sunulmadığını merak etmelerinin temel nedeni de budur. Dolayısıyla BIST kapsamında bu seçeneğin mevcut olup olmadığı ve hangi aracı kurumlar sayesinde parça hisse senedi alım satımının yapılabildiği açıklanmalıdır.

BIST’te parça hisse senedi var mı?

Parça hisse senedinin BIST’te alınıp satılmasının mümkün olup olmadığının açıklanması için ilk olarak temel kavramlar da bilinmelidir. Parça hisse senedi, bir şirketin tam hissesinin değerini karşılayamayan kişilerin, bu tam hissenin belli bir bölümünü almalarını mümkün hale getiren olanaktır. Güncel bilgiler çerçevesinde BIST’te parça hisse senedinin mevcut olmadığı bilinir. Bu nedenle parça hisse senedi alım satımı yapmak isteyen bireyler, ilk olarak bu hizmeti sunan bir aracı kurum bulmalıdır.

Parça hisse senedi alım satım nasıl yapılır? Parça hisse senedi alım satım nasıl yapılır?

Parça hisse senedi nereden alınabilir?

BIST kapsamında parça/ küsuratlı hisse alım satımının yapılamadığını öğrenen yatırımcılar, hangi aracı kurumlara başvurmaları gerektiğini araştırmaya başlar. Yatırımcılar, bankaların hisse alım satım imkânlarını inceleyerek parça hisse seçeneğinin olup olmadığını saptayabilir. Ayrıca günümüzde gelişen bazı aracı platformlar sayesinde de parça hisse senedi alım satımının yapılması mümkündür. Bu süreçte yatırımcıların parça hisse almak istedikleri şirketleri belirlemelerinde de fayda vardır. Çünkü bu sayede başvurulacak olan aracı kurumda ilgili şirketlerin parça hisselerinin mevcut olup olmadığı anlaşılabilir.

Parça hisse nedir? Parça hisse nedir?

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