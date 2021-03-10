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Bizim Toptan 2020 yılında 38,2 milyon lira net kar yaptığını açıkladı

BORSA HABERLERİ  | 10.03.2021 11:17 | Son Güncelleme

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı yaptığı açıklamada 2020 yılında net 38,2 milyon lira kar elde ettiğini duyurdu.

Bizim Toptan 2020 yılında 38,2 milyon lira net kar yaptığını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, sunduğu kaliteli hizmetlerle müşteri sayısını 2,2 milyona ulaştırırken, satış gelirlerini 5,4 milyar TL’ye, net karını da 38,2 milyon TL’ye yükseltti.

BİZİM TOPTAN'DAN KAR AÇIKLAMASI

2020’de özel markalı ürünler kategorisinde 64 yeni ürünü ilk kez piyasaya sunan Bizim Toptan, 318 özel markalı olmak üzere yaklaşık 8 bin üründen oluşan portföyü ve 2 bin 500 kişiyi aşan kadrosuyla Türkiye genelinde hizmetlerini sürdürdü.

Şirket ayrıca, çevre konusunu uluslararası standartlara uygun olarak yönetmek için gerekli tüm süreçleri tamamlayarak, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’yla Borsa İstanbul’un (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazandı ve Endeks’teki 58 şirketten biri oldu.

Müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini sürekli geliştiren Bizim Toptan, özellikle güçlü CRM altyapısı ve kullandığı yapay zeka teknolojileri sayesinde tüm müşterilerine kişiselleştirilmiş kampanyalar sunabiliyor.

SALGIN DÖNEMİNDE GELİŞME YAŞANDI

Salgın döneminde kesintisiz hizmet sunma yetkinliğini de bu teknolojilerle destekleyen şirket, çok-kanallı satış stratejisiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılıyor. 2020 yılında hayata geçirdiği “Tıkla-Gel-Al” sistemiyle de müşterilerinin Bizim Toptan internet sitesi üzerinden sipariş vererek ürünlerini istedikleri saat aralığında belirledikleri mağazadan teslim alabilmelerine imkân sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Çok-kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla satış gelirlerimizi 5,4 milyar TL’ye, müşteri sayımızı ise 2,2 milyona yükseltmeyi başardık. Dijital satış platformumuzu yenileyerek özellikle ticari müşteriler için özelleştirilebilen, müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir dijital platform haline getirdik. Bizim Toptan’ı önümüzdeki dönemde de kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor; kaynak yönetim sistemimiz (ERP) ve dijital ticaret altyapımıza yaptığımız yeni yatırımlarla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

(AA)

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