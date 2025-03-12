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Borsa 12 Mart 2025 Çarşamba gününe yükselişle başladı

12.03.2025 10:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 10.492,43 puandan başladı.

Borsa 12 Mart 2025 Çarşamba gününe yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,10 puan ve yüzde 0,52 artışla 10.492,43 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,67 ile elektrik oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 10.438,33 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

GÖZLER 'ÖDEMELER DENGESİ' VERİLERİNDE

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak "Ödemeler Dengesi" verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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