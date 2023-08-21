Borsa, altın, dolar... Kur Korumalı Mevduat'a sınırlama geldi: Piyasalar hareketlendi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına sınırlama getirerek, TL mevduatlarını artıracak adımı Resmi Gazete’den duyurmuştu. Bu kapsamda Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı da yatırımcıların gündeminde yer alırken haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE AÇILDI

Borsa İstanbul, geçtiğimiz cuma günü sert satışlara sahne olurken, düzenlemeler sonrası ilk işlemlere yüzde 0,89 düşüşle 7446 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 4,21 kayıpla 6648 puanda bulundu. 7411 - 7504 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 10.21 itibarıyla yüzde 0,50 düşüşle 7470 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksinde ise, cuma günü başlayan kayıplar devam ediyor. Endeks, şu sıralarda yüzde 4,52 düşüşle 6634 puanda işlem görüyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 27,06 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yükselişle başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,20 TL'ye kadar yükselirken, saat 10.16 itibarıyla yüzde 0,36 primle 27,16 TL'de işlem gördü. Euro da sığ piyasada 29,63 TL'ye çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,40 artışla 29,58 TL'de hareket ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketle primli seyrederken; bugün en yüksek 1656 liraya kadar tırmandı. Gram altın, saat 10.42 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 1649 lirada alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise, yatay hareket ediyor.



