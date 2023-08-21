FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa, altın, dolar... Kur Korumalı Mevduat'a sınırlama geldi: Piyasalar hareketlendi...

Borsa, altın, dolar... Kur Korumalı Mevduat'a sınırlama geldi: Piyasalar hareketlendi...

21.08.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul haftanın ilk gününe satıcılı başladı. Dolar/TL kuru ve euro/TL kuru yükselmeye devam etti. Gram altn fiyatı da dolar kurundaki artıştan destek bularak yönünü yukarı çevirdi.

Borsa, altın, dolar... Kur Korumalı Mevduat'a sınırlama geldi: Piyasalar hareketlendi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına sınırlama getirerek, TL mevduatlarını artıracak adımı Resmi Gazete’den duyurmuştu. Bu kapsamda Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı da yatırımcıların gündeminde yer alırken haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor.

Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak! Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak!

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE AÇILDI

Borsa İstanbul, geçtiğimiz cuma günü sert satışlara sahne olurken, düzenlemeler sonrası ilk işlemlere yüzde 0,89 düşüşle 7446 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 4,21 kayıpla 6648 puanda bulundu. 7411 - 7504 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 10.21 itibarıyla yüzde 0,50 düşüşle 7470 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksinde ise, cuma günü başlayan kayıplar devam ediyor. Endeks, şu sıralarda yüzde 4,52 düşüşle 6634 puanda işlem görüyor.

093816_borsa-istanbul-ise-alim

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 27,06 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yükselişle başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,20 TL'ye kadar yükselirken, saat 10.16 itibarıyla yüzde 0,36 primle 27,16 TL'de işlem gördü. Euro da sığ piyasada 29,63 TL'ye çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,40 artışla 29,58 TL'de hareket ediyor.

DOLAR (28)

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketle primli seyrederken; bugün en yüksek 1656 liraya kadar tırmandı. Gram altın, saat 10.42 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 1649 lirada alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise, yatay hareket ediyor.

GRAM ALTIN (12)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldıEmekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldı
4 ayda 11 kez zam! 1 Eylül’de fiyatlar değişiyor4 ayda 11 kez zam! 1 Eylül’de fiyatlar değişiyor
ENERYA ENERJİ HİSSE ne zaman işlem görecek? Enerya Enerji halka arz işlem tarihi ne zaman? Tarih belli olduENERYA ENERJİ HİSSE ne zaman işlem görecek? Enerya Enerji halka arz işlem tarihi ne zaman? Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Altın borsa dolar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.