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Borsa, dolar, euro, altın... Piyasalarda gün ortası! İşte son durum

26.03.2025 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kaybederek 9.696,16 puana indi.

Borsa, dolar, euro, altın... Piyasalarda gün ortası! İşte son durum

Dün 9.715,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 düşüşle 9.617,01 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,43 puan ve yüzde 0,2 değer kaybederek 9.696,16 puana düştü.

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Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.573,78, en yüksek 9.749,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,8 ve mali endeks yüzde 0,75 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,2 ve hizmetler endeksi yüzde 0,69 yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren... Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,16, bileşik getirisi de yüzde 47,82 seviyesinde gerçekleşti.

EURO VE DOLARDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 150,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0080 liradan, avro 41,0320 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 19 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu önceki kapanışının hemen altında 3 bin 18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 72,9 dolardan işlem görüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BIMAS
464.5
5.293.941.176,25
% 2.03
14:02
THYAO
309.25
5.029.972.045,75
% -0.88
14:02
AKBNK
54
4.933.643.713,45
% -1.46
14:02
ISCTR
12.74
3.778.818.076,37
% -2.75
14:02
YKBNK
24.94
3.658.745.142,84
% -2.27
14:02
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
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