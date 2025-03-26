Borsa, dolar, euro, altın... Piyasalarda gün ortası! İşte son durum

Dün 9.715,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 düşüşle 9.617,01 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,43 puan ve yüzde 0,2 değer kaybederek 9.696,16 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.573,78, en yüksek 9.749,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,8 ve mali endeks yüzde 0,75 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,2 ve hizmetler endeksi yüzde 0,69 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,16, bileşik getirisi de yüzde 47,82 seviyesinde gerçekleşti.

EURO VE DOLARDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 150,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0080 liradan, avro 41,0320 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 19 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu önceki kapanışının hemen altında 3 bin 18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 72,9 dolardan işlem görüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır