FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa güne alıcılı başladı (31 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.650,46 puandan başladı.

Borsa güne alıcılı başladı (31 Temmuz 2025)

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 10.618,97 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.650,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,24 ile turizm oldu.

Borsa güne alıcılı başladı (31 Temmuz 2025) 1

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
287.5
777.796.013,25
% 0.09
10:04
ASELS
182.1
366.419.980,50
% 1
10:04
YKBNK
33.72
320.359.178,78
% 0.48
10:04
ISCTR
14.55
304.249.450,12
% 0.34
10:04
KCHOL
174.3
256.968.213,40
% -0.11
10:04

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
31 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum!31 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum!
Dolar 31 Temmuz 2025 tarihinde ne kadardan işlem görüyor?Dolar 31 Temmuz 2025 tarihinde ne kadardan işlem görüyor?

Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Ödenecek miktarlar değişti! İşte oranlar

Ödenecek miktarlar değişti! İşte oranlar

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var

Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.