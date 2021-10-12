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Borsa güne düşüşle başladı

12.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa, güne yüzde 0,49’luk düşüşle başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,49’luk düşüşle başladı.

Endeks, 6,88 puanlık azalışla 1.409,42 puan oldu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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