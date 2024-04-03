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Borsa güne düşüşle başladı

03.04.2024 10:54
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,90 puan ve yüzde 0,84 değer kaybederek 8.964,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti.

BORSA İSTANBUL DÜN GÜNÜ 9 BİN PUANIN ÜZERİNDEN TAMAMLADI

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 9.040,87 puandan tamamladı.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi, yurt içinde ise enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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