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Borsa güne düşüşle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 10:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 düşüşle 10.784,20 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,77 ile inşaat oldu.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,33 puan ve yüzde 0,08 azalarak 10.784,20 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,98 yükselişle 10.792,53 puanla günü tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısının arttığını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yapılan duyuruda "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YENİ SIKILAŞMA ADIMLARI

TCMB'nin faiz kararının ardından açıkladığı duyuruda ise makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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