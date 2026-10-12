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Yer fıstığının başkenti Osmaniye'de verim yüz güldürdü

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önemli merkezlerinden biri olan ve "yer fıstığının başkenti" olarak bilinen Osmaniye'de hasat devam ediyor. Bu yıl tarlalarda elde edilen verim çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yer fıstığının başkenti Osmaniye'de verim yüz güldürdü

Çukurova'nın verimli topraklarında yer fıstığı hasadı sürerken, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyünde 15 dönümlük arazisinde üretim yapan Ali Çot da hasat çalışmalarına devam ediyor. Dönüm başına 400 ila 450 kilogram arasında verim beklediğini belirten Çot, bu yıl rekolteden memnun olduklarını ifade etti.

Yer fıstığının başkenti Osmaniye de verim yüz güldürdü 1

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye'de çiftçiler, hasat çalışmalarına devam ederken elde edilen yüksek verim üreticileri sevindiriyor.
Ali Çot, "Farsak köyünde 15 dönümlük arazimizde yer fıstığı hasadı yapıyoruz. Dönüm başına yaklaşık 400-450 kilogram verim alıyoruz. Şu anda fıstığın kilosunu bizden 50-60 lira arasında alıyorlar. Yer fıstığının yetişmesi yaklaşık 5-6 ay sürüyor" dedi.

Yer fıstığının başkenti Osmaniye de verim yüz güldürdü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yer fıstığı Osmaniye Çukurova
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