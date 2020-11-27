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Borsa güne rekorla başladı

BORSA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:09 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.348,47 puandan başladı.

Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,97 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.348,47 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile turizm oldu.

Dün gün içinde 1.343,93 puanla en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kazanarak, kapanış rekorunu da 1.342,49 puana taşıdı.

Analistler, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve sağlanan güvenle Türk lirası varlıklara talebin arttığını kaydederek, bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün Para Politikası Kurulu toplantı özetinde yönlendirmesini yaptığı zorunlu karşılık düzenlemesini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar veren TCMB, reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz oranları uygulamasını yürürlükten kaldırırken, ayrıca Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da artırdı.

TCMB'nin sadeleşme adımlarının devam ettiğini kaydeden analistler, bunun da yatırımcılarının Türk lirası varlıklara güvenini artırdığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1.320 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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