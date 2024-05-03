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Borsa güne rekorla başladı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 10:32
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselerek 10.237,02 puanla rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti.

Borsa güne rekorla başladı!

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,37 puan ve yüzde 0,28 artarak 10.237,02 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,04 ile spor oldu.

BORSA ZİRVESİNİ GÜNCELLEDİ

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 artışla 10.208,65 puanla tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE ABD VERİLERİ ETKİSİ

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan, bugün yurt içinde enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 3,18, yıllık yüzde 69,80 olduğunu açıkladı.

S&P, TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİNİ AÇIKLAYACAK

Ayrıca, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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