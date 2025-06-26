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Borsa güne yükselişle başladı (26 Haziran 2025 Perşembe) En çok kazandıran...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 9.426,84 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı (26 Haziran 2025 Perşembe) En çok kazandıran...

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.418,52 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,32 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.426,84 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

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Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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