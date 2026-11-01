Antalya ile Alanya arasında kara yoluyla ulaşım 36 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin son durumu paylaştı. Projenin tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saati bulan yolculuk süresi 36 dakikaya inecek. Otoyolun ülke ekonomisine yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlaması, karbon salımını ise 47 bin ton azaltması bekleniyor.

Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım talebine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen proje, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmenin yanı sıra turizm hareketliliğine de katkı sunacak. Uraloğlu, otoyolun hizmete girmesiyle yerli ve yabancı turistlerin bölgeye daha hızlı ve konforlu ulaşabileceğini belirtti.

Projenin güzergahına ilişkin ayrıntıları paylaşan Uraloğlu, otoyolun Serik Kavşağı'ndan başlayacağını ve Konaklı'nın kuzeyinde yer alan Alanya Batı Kavşağı'nda sona ereceğini bildirdi. Ana gövdesi her iki yönde üçer şerit olacak şekilde planlanan otoyolun bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak inşa ediliyor. Proje kapsamında 84 kilometre ana gövde, 38 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol yapılıyor.

PROJEDE FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 35'E ULAŞTI

Otoyol güzergahında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunuyor. Projenin mühendislik yapıları arasında 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ile toplam 5 bin 966 metre uzunluğa sahip 16 viyadük yer alıyor.

Çalışmaların mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, proje genelinde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 35'e çıktığını açıkladı. Üç tünelde kazı destekleme çalışmalarının bitirildiğini belirten Uraloğlu, bu tünellerde nihai beton imalatlarının sürdüğünü, diğer iki tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

Toplam 16 viyadüğün 15'inde yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Uraloğlu, proje kapsamında 17 alt geçit, 10 üst geçit, 7 köprü ve 48 menfezin de inşa edildiğini bildirdi.

2,5 SAATLİK YOLCULUK 36 DAKİKAYA İNECEK

Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut kara yolu güzergahında 2,5 saat süren ulaşımın 36 dakikada gerçekleştirilebileceğini belirten Uraloğlu, projenin sağlayacağı ekonomik faydalara da değindi.

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf elde edileceğini açıkladı. Projenin çevresel etkilerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, otoyol sayesinde yıllık karbon salımının 47 bin ton azaltılacağını kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır