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Borsa güne yükselişle başladı: 4 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 4 Haziran 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 14.061,77 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı: 4 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 13.965,65 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 96,12 puan ve yüzde 0,69 artışla 14.061,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Borsa güne yükselişle başladı: 4 Haziran 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,47 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerginliklere, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısının da eklenmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Borsa güne yükselişle başladı: 4 Haziran 2026 BIST 100 2

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Orta Doğu'da çatışmalar şiddetlenirken, taraflardan gelen açıklamaların fazla iç açıcı olmaması küresel piyasalarda satış baskısının devam etmesine neden oluyor. Jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini yeniden bozma ihtimali, riskli varlıklarda yükselişin daha kırılgan ilerleyebileceğine işaret ediyor.

İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığına yönelik haberler petrol fiyatlarında ılımlı bir gerilemeyi sağlasa da gerilimin devam etmesi küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine neden oluyor.

Öte yandan Broadcom'un yapay zeka gelirlerine ilişkin hayal kırıklığı yaratan tahmin açıklaması, teknoloji şirketlerine yönelik risk algısının güçlenmesine neden oldu.

Borsa güne yükselişle başladı: 4 Haziran 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 seviyelerinin direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ASELS
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2.756.636.535,75
% 1.63
10:54
THYAO
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% 0.76
10:54
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10:54
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