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Borsa güne yükselişle başladı! Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı! Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 9.074,62 puandan tamamlamıştı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,28 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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