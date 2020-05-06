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Borsa, güne yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,15 artışla 98.886,10 puana yükseldi.

Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 148,58 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 98.886,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne pozitif başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile gıda, içecek oldu.

Dün 98.000-100.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 98.737,52 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesi bugünkü ADP özel sektör istihdamı ile Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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