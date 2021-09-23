Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.409,28 puana yükseldi.

EN ÇOK SİGORTACILIK KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile sigortacılık, en fazla kaybettiren yüzde 0,12 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,58 artışla 1.407,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, Çinli Evergrande şirketinin bugünkü tahvil ödemesine ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün ekonomi takviminde İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA



