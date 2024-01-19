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Borsa güne yükselişle başladı

19.01.2024 10:04 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günce yükselişle başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde artış kaydedildi.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.040,29 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,20 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.040,29 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,20 ile sigorta oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 8.016,09 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 8.000 ve 7.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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