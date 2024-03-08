FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

08.03.2024 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.084,18 puandan başladı. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran bilişim oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.084,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile bilişim olurken en çok kaybettiren yüzde 0,46 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlıkRefah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay, hisse bedeli belli olduSPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay, hisse bedeli belli oldu
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisindeKüresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisinde
Anahtar Kelimeler:
Endeks Borsa İstanbul bist 100
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Asgari ücrete ara zam iddiası! AK Partili ismin açıklamasına dikkat çekti!

Asgari ücrete ara zam iddiası! AK Partili ismin açıklamasına dikkat çekti!

Bakan Şimşek'ten 'vergi artışı' açıklaması! "Tutumumuz net"

Bakan Şimşek'ten 'vergi artışı' açıklaması! "Tutumumuz net"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.