FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.753,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,88 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.753,97 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,94 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,26 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 artışla 9.722,09 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

EKONOMİSTLER FAİZLERİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden 'Haberim yoktu, geciktim' diyenlere uyarı: "Bugün, yarın, akşam, sabah"Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden 'Haberim yoktu, geciktim' diyenlere uyarı: "Bugün, yarın, akşam, sabah"
Asgari ücrete zamda 'küpün altını kapatmak lazım' sözleri tepki topladıAsgari ücrete zamda 'küpün altını kapatmak lazım' sözleri tepki topladı
Japonya müdahaleye hazır: Yen dolar karşısında 34 yılın dibini gördüJaponya müdahaleye hazır: Yen dolar karşısında 34 yılın dibini gördü
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Artık 15 yaşında! İşte Filozof Atakan'ın son hali

Artık 15 yaşında! İşte Filozof Atakan'ın son hali

Yeni uygulama başladı: Bu kişiler ehliyet alamayacak!

Yeni uygulama başladı: Bu kişiler ehliyet alamayacak!

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

Mirasta bu uygulamaya dikkat! 50 yıl geçse de evinizden olabilirsiniz

Mirasta bu uygulamaya dikkat! 50 yıl geçse de evinizden olabilirsiniz

Bahadır Yenişehirlioğlu bu kez tercih etmedi

Bahadır Yenişehirlioğlu bu kez tercih etmedi

Kritik bekleyiş! Saat 14.00'te açıklanacak

Kritik bekleyiş! Saat 14.00'te açıklanacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.