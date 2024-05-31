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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.05.2024 11:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 10.519,11 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 10.481,30 puanla tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,94 ile turizm oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesine karşın negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini söyledi.

BÜYÜME RAKAMLAR YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Yurt içinde ise ilk çeyrek büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunurken, TÜİK'in verilerine göre Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca hizmet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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