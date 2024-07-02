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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 10:12
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.354,95 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi açıklamasının ardından çakılan Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,64 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.354,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti.

DÜN SATICILI SEYİR HAKİMDİ

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,86 azalışla 10.343,31 puandan tamamladı.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

(AA)

Express


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