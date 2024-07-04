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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 10:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 10.715,32 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,17 puan ve yüzde 0,31 artarak 10.715,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,26 artışla 10.682,15 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

Express


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