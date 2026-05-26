Borsa günü düşüşle tamamladı (26 Mayıs 2026 Salı)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 13.662,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,16 puan azalırken toplam işlem hacmi 94,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,51 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,03 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık seyrediyor.

Bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle yurt içi piyasalar erken kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.700 ve 13.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
380.25
9.058.282.693,00
% -5.35
12:40
ASTOR
312.75
7.577.431.978,75
% -8.49
12:40
EUPWR
76.1
5.294.735.722,85
% -9.99
12:40
FROTO
84.15
5.078.789.555,05
% -3.94
12:40
AKBNK
64
4.684.577.058,85
% -2.14
12:40
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

