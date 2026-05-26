FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Alman ekonomisinde dikkat çeken gelişme! Çin'in payı yükseldi

Almanya'nın, federal hükümetin ilan ettiği risk azaltma stratejisine rağmen kritik ürün ve ham maddelerde Çin’e olan ticari bağımlılığının arttığı bildirildi.

Alman ekonomisinde dikkat çeken gelişme! Çin'in payı yükseldi

Friedrich Naumann Özgürlük Vakfı tarafından hazırlanan ve Alman Federal İstatistik Ofisi verilerine dayandırılan “Çin Stratejisi: Almanya'nın Çin'e Olan İthalat Bağımlılığı Artıyor” başlıklı analiz yayımlandı.

Analizde, Berlin yönetiminin Temmuz 2023'te ilan ettiği tedarik zincirini çeşitlendirme ve bağımlılığı azaltma hedeflerinin aksine birçok hassas sektörde Pekin'in ithalattaki payının ciddi şekilde yükseldiği ortaya konuldu.

Vakfın analizinde, Alman ekonomisinde lityum iyon batarya, güneş paneli ve ilaç ham maddesi gibi stratejik ürün gruplarında Çin hakimiyetinin kırılması bir yana rekor seviyelere ulaştığı aktarıldı.

Buna göre, yeniden şarj edilebilir lityum batarya ithalatında Çin'in payı, iki yıl önce yüzde 49,7 seviyesinde iken geçen yıl yüzde 66,5’e yükseldi. Böylece Almanya'ya giren her üç bataryadan ikisi doğrudan Çin menşeli oldu.

Pazardaki mutlak hakimiyetini daha da pekiştiren Çin, Almanya'nın güneş paneli ithalatındaki yüzde 89 olan ağırlığını yüzde 92,6 ile yeni bir tarihi zirveye taşıdı.

Tedarik krizlerinin en hassas olduğu sağlık alanında da Çin'e bağımlılık katlandı.

Antibiyotik ithalatında Pekin'in payı yüzde 65,3'ten 72,9'a çıkarken vitamin ve provitaminlerde bu oran yüzde 71,3'ten yüzde 81,6'ya ulaştı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE TEK TEDARİKÇİ

Elektrikli motorların üretimi için hayati önem taşıyan praseodimyum, neodimyum ve samaryum gibi ham maddelerde Çin neredeyse tek tedarikçi konumunu korudu. Bu gruptaki ithalat hacmi 2023 yılında 3,1 ton iken 2025 yılında 13 tona yükseldi.

Çalışmanın yazarı ve vakfın Tayvan ile Kore ofislerinin Direktörü Frederic Spohr, Almanya'nın en riskli alanlarda çeşitlendirme yapamadığını, aksine dış şoklara karşı daha kırılgan hale geldiğini savundu.

Spohr, Çin hükümetinin de şirketlerin üretim hatlarını başka ülkelere kaydırma çabalarına karşı aktif önlemler aldığını ve süreci zorlaştırdığını belirtti.

ALMAN EKONOMİ BAKANI BÜYÜK ŞİRKETLERLE ÇİN YOLCUSU

Doğrudan ithalat verilerini kapsayan bu raporun, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin 26-29 Mayıs'ta Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde yayınlanması dikkati çekti.

Bakan Reiche'ye Çin temaslarında BASF Üst Yöneticisi (CEO) Markus Kamieth, Thyssenkrupp Üst Yöneticisi Miguel Lopez ve Siemens Energy Yönetim Kurulu Üyesi Tim Holt gibi Alman sanayi devlerinin üst düzey temsilcilerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Almanya, son dönemde hem Çin'den yükselen yoğun rekabet hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ithalat tarifeleri nedeniyle küresel pazarda ciddi bir baskı altında. Bu durum, Berlin yönetimi için en büyük iki ticari ortağı olan ABD ve Çin'i, aynı zamanda artan birer risk kaynağı haline getiriyor.

Bakan Reiche’nin ziyareti, Almanya'nın ham madde tedariki ve pazar çeşitliliği açısından Çin'e olan bağımlılığını yansıtması yönünden büyük önem taşıyor. Öte yandan iki ülke; otomotiv, enerji ve teknoloji gibi lokomotif sektörlerde küresel pazarda birbirine dişli birer rakip olarak öne çıkıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusuEmekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu
Hızlı tren geliyor: İki şehir arası 2 saat 15 dakikaya düşecekHızlı tren geliyor: İki şehir arası 2 saat 15 dakikaya düşecek

Anahtar Kelimeler:
Çin Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.