Alman ekonomisinde dikkat çeken gelişme! Çin'in payı yükseldi

Friedrich Naumann Özgürlük Vakfı tarafından hazırlanan ve Alman Federal İstatistik Ofisi verilerine dayandırılan “Çin Stratejisi: Almanya'nın Çin'e Olan İthalat Bağımlılığı Artıyor” başlıklı analiz yayımlandı.

Analizde, Berlin yönetiminin Temmuz 2023'te ilan ettiği tedarik zincirini çeşitlendirme ve bağımlılığı azaltma hedeflerinin aksine birçok hassas sektörde Pekin'in ithalattaki payının ciddi şekilde yükseldiği ortaya konuldu.

Vakfın analizinde, Alman ekonomisinde lityum iyon batarya, güneş paneli ve ilaç ham maddesi gibi stratejik ürün gruplarında Çin hakimiyetinin kırılması bir yana rekor seviyelere ulaştığı aktarıldı.

Buna göre, yeniden şarj edilebilir lityum batarya ithalatında Çin'in payı, iki yıl önce yüzde 49,7 seviyesinde iken geçen yıl yüzde 66,5’e yükseldi. Böylece Almanya'ya giren her üç bataryadan ikisi doğrudan Çin menşeli oldu.

Pazardaki mutlak hakimiyetini daha da pekiştiren Çin, Almanya'nın güneş paneli ithalatındaki yüzde 89 olan ağırlığını yüzde 92,6 ile yeni bir tarihi zirveye taşıdı.

Tedarik krizlerinin en hassas olduğu sağlık alanında da Çin'e bağımlılık katlandı.

Antibiyotik ithalatında Pekin'in payı yüzde 65,3'ten 72,9'a çıkarken vitamin ve provitaminlerde bu oran yüzde 71,3'ten yüzde 81,6'ya ulaştı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE TEK TEDARİKÇİ

Elektrikli motorların üretimi için hayati önem taşıyan praseodimyum, neodimyum ve samaryum gibi ham maddelerde Çin neredeyse tek tedarikçi konumunu korudu. Bu gruptaki ithalat hacmi 2023 yılında 3,1 ton iken 2025 yılında 13 tona yükseldi.

Çalışmanın yazarı ve vakfın Tayvan ile Kore ofislerinin Direktörü Frederic Spohr, Almanya'nın en riskli alanlarda çeşitlendirme yapamadığını, aksine dış şoklara karşı daha kırılgan hale geldiğini savundu.

Spohr, Çin hükümetinin de şirketlerin üretim hatlarını başka ülkelere kaydırma çabalarına karşı aktif önlemler aldığını ve süreci zorlaştırdığını belirtti.

ALMAN EKONOMİ BAKANI BÜYÜK ŞİRKETLERLE ÇİN YOLCUSU

Doğrudan ithalat verilerini kapsayan bu raporun, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin 26-29 Mayıs'ta Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde yayınlanması dikkati çekti.

Bakan Reiche'ye Çin temaslarında BASF Üst Yöneticisi (CEO) Markus Kamieth, Thyssenkrupp Üst Yöneticisi Miguel Lopez ve Siemens Energy Yönetim Kurulu Üyesi Tim Holt gibi Alman sanayi devlerinin üst düzey temsilcilerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Almanya, son dönemde hem Çin'den yükselen yoğun rekabet hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ithalat tarifeleri nedeniyle küresel pazarda ciddi bir baskı altında. Bu durum, Berlin yönetimi için en büyük iki ticari ortağı olan ABD ve Çin'i, aynı zamanda artan birer risk kaynağı haline getiriyor.

Bakan Reiche’nin ziyareti, Almanya'nın ham madde tedariki ve pazar çeşitliliği açısından Çin'e olan bağımlılığını yansıtması yönünden büyük önem taşıyor. Öte yandan iki ülke; otomotiv, enerji ve teknoloji gibi lokomotif sektörlerde küresel pazarda birbirine dişli birer rakip olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır