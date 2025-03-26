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Borsa günü nasıl kapattı? Borsa İstanbul'da son durum...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
26.03.2025 18:39
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybederek 9.649,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 66,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 130,2 milyar lira oldu. İşte piyasalardaki son durum...

Borsa günü nasıl kapattı? Borsa İstanbul'da son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybederek 9.649,53 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 66,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 130,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,23, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,26 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 2,76 ile sigorta oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna yönelik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere yönelik gelişmelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.
Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ara toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik başvurularının ve Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini belirtti.
ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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