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Borsa günün ilk yarısında alıcılı seyrediyor

22.04.2025 13:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 9.347,44 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında alıcılı seyrediyor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,8 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.347,44 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,54 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,17 ile bilişim oldu.

Borsa-İstanbul-2

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda geçen aya göre 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine çıktı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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