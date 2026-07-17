Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (17 Temmuz 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,6 puan ve yüzde 1,81 düşüşle 13.992,64 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,18, holding endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,58 ile tekstil deri, en fazla kaybeden ise yüzde 9,19 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, teknoloji ve çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da ABD-İran arasında tırmanarak devam eden karşılıklı saldırıların etkisiyle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır