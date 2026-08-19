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Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)

Emekli promosyonu 2026 son durum... Temmuz zammı sonrası milyonlarca emekli bankaların sunduğu emekli promosyonlarına kilitlendi. Banka promosyonlarında yeni rakamlar belli oldu.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)
Hande Dağ

Emekli promosyon 2026 son durum... Temmuz emekli maaş zammı ile beraber emekliler bankalarca sunulan emekli promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Emekli promosyon kampanyalarında bankaların rekabeti kızıştı, rakamlar da dikkat çekti. Özellikle emekliler emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi diye araştırma içerisine girdi.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 1

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankalar tarafından sunulan emekli promosyon kampanyaları ve tutarlar hem emekli maaşına hem de istenilen şartların sağlanmasına göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle emeklilerin promosyon kampanyalarıyla alakalı detayları ayrıntılı biçimde araştırması büyük önem taşıyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 2

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

İşte emekli promosyon kampanyalarında banka banka son rakamlar...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Diğer yandan nakit emekli promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

Buna göre; ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor. Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 3

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor. Öte yandan SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerinin de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekleri aktarılıyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 4

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 5

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. SGK emekli maaş ödemelerinde 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek 5.000 TL chip-para imkanı da bulunuyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 6

DENİZBANK

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 7

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 8

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 9

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 10

YAPI KREDİ

30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 11

VAKIFBANK

12 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 12

İŞ BANKASI

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. 10.000 TL'ye varan ek promosyon da bulunuyor.

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