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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (22 Eylül 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (22 Eylül 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana indi.

Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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