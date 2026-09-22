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TOKİ’de yüzde 25 indirim başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiren başvurular açıldı

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı. 19 Ekim’e kadar devam edecek kampanyada, borcunun tamamını kapatamayan alıcılar da kalan bakiyenin en az yüzde 25’ini peşin ödeyerek indirim fırsatından yararlanabilecek.

TOKİ’de yüzde 25 indirim başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiren başvurular açıldı
Aleyna Türkmen

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) geri ödemesi süren konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası bugün itibarıyla başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci 19 Ekim 2026’ya kadar devam edecek.

Kalan borcunun tamamını tek seferde kapatamayacak olan alıcılar için de kampanyada seçenek sunuluyor. Buna göre, kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25’i peşin olarak ödenirse indirim imkanından yararlanılabilecek.

TOKİ’de yüzde 25 indirim başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiren başvurular açıldı 1

YAKLAŞIK 228 BİN ALICI İÇİN İNDİRİM İMKANI

TOKİ’nin verilerine göre, kampanyanın yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını kapsaması bekleniyor. Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya dahil olabilecek.

Kampanyaya başvurmak isteyenlerin, konut veya iş yeri satış işlemini gerçekleştirdikleri bankaya 22 Eylül–19 Ekim 2026 tarihleri arasında müracaat etmesi gerekiyor.

TOKİ’de yüzde 25 indirim başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiren başvurular açıldı 2

BAŞVURUDA BORÇ VE TAKSİT ŞARTI ARANIYOR

İndirimden faydalanmak için başvuru sırasında, borcun kapatılacağı aya ilişkin taksidin ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra önceki dönemlerden kalan herhangi bir taksit borcu veya emlak vergisi borcunun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamayacak.

TOKİ’de yüzde 25 indirim başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiren başvurular açıldı 3

BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLAR DA FAYDALANABİLECEK

Kampanyadan yararlanmak için borcun tamamının tek seferde ödenmesi zorunlu değil. Kalan borcun tamamını kapatamayan alıcılar, kısmi peşin ödeme yoluna giderek indirim hakkından yararlanabilecek.

Bu kapsamda yapılacak peşin ödemenin, kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25’i seviyesinde olması gerekiyor.

TOKİ’de yüzde 25 indirim başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiren başvurular açıldı 4

TAPU İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER İSTENECEK

Tapu işlemleri sırasında emlak beyan değerini gösteren belgenin yanı sıra DASK sigortasının yaptırıldığını gösteren belgenin de ibraz edilmesi gerekiyor.

Öte yandan vatandaşlar, kalan borçlarını kapatmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ indirim kampanya
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