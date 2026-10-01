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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: En çok kazandıran belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kazanarak 12.098,53 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 7,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: En çok kazandıran belli oldu

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,35 puan ve yüzde 1,27 artışla 12.098,53 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: En çok kazandıran belli oldu 1

Toplam işlem hacmi 84,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 7,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Hafta başından bu yana devam eden satışlarla 11.926,04 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve 12.228 puanı test etti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
202.5
22.396.136.239,40
% 6.24
13:33
ASELS
365
13.699.688.590,75
% 8.47
13:33
AKBNK
67.05
7.036.402.652,15
% 0.07
13:33
THYAO
288
5.139.222.233,50
% 1.68
13:33
TUPRS
377
4.562.539.353,25
% 0.2
13:33
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