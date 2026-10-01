FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sigara ve şekerli ürünlerde yeni dönem gündemde! Paket başına 20 TL alınacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan sigara, şekerli içecek ve bazı atıştırmalıkları kapsayacak yeni bir düzenleme gündemde. 25 maddelik kanun teklifi taslağıyla “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” oluşturulması planlanıyor. Taslakta sigara paketlerinden 20 TL, bazı atıştırmalıklardan ise satış fiyatının yüzde 20'si oranında katkı payı alınması öngörülüyor. Düzenlemenin ekim veya kasım ayında TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

Sigara ve şekerli ürünlerde yeni dönem gündemde! Paket başına 20 TL alınacak
Gökçen Kökden

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam politikalarına kalıcı bir finansman kaynağı oluşturmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kapsamlı tütün ve halk sağlığı düzenlemesi çerçevesinde “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” kurulması planlanıyor.

Sigara ve şekerli ürünlerde yeni dönem gündemde! Paket başına 20 TL alınacak 1

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, taslakta en dikkat çeken maddelerden biri tütün ürünlerine yönelik planlanan katkı payı oldu.
Buna göre paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 TL, kilo ile satılan paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 TL katkı payı alınması planlanıyor. Yıllık 5,5 milyar paketlik sigara tüketimi üzerinden yapılan hesaba göre, yalnızca bu kalemden oluşturulacak kaynağın yıllık yaklaşık 110 milyar TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLERE DE KATKI PAYI

Sigara ve şekerli ürünlerde yeni dönem gündemde! Paket başına 20 TL alınacak 2

Planlanan düzenleme yalnızca tütün ürünlerini kapsamıyor. Taslağa göre şekerli içeceklerden, içerdikleri şeker miktarına bağlı olarak 100 mililitre başına 5 TL'ye kadar katkı payı alınması öngörülüyor. Yüksek kalorili ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen bazı atıştırmalık ürünlerde ise katkı payının satış fiyatının yüzde 20'si oranında olması planlanıyor.

Böylece oluşturulması planlanan fonun finansmanının tütün ürünlerinin yanı sıra şekerli içecekler ve belirli atıştırmalıklardan sağlanması hedefleniyor.

TOPLANAN PARA NEREDE KULLANILACAK?

Taslakta fonda toplanacak kaynağın kullanım alanlarına da yer veriliyor.
Buna göre gelirin öncelikli olarak okul beslenme programları ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede kullanılması planlanıyor. Diş sağlığı çalışmaları, spor yatırımları ve sağlıklı yaşam projelerinin de fondan desteklenmesi öngörülüyor.
Sigara bırakma polikliniklerinin kapasitesinin artırılması ve nikotin tedavilerinin desteklenmesi de planlanan çalışmalar arasında. Bunun yanı sıra akciğer kanseri ve KOAH gibi tütün kullanımıyla bağlantılı hastalıkların tarama ve tedavi süreçlerine de kaynak aktarılması öngörülüyor.

MECLİS İÇİN EKİM-KASIM HEDEFİ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlandığı belirtilen 25 maddelik taslağın, AK Parti grubunda yapılacak çalışmaların ardından yasa teklifine dönüştürülerek ekim veya kasım ayında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Dolayısıyla paket başına 20 TL'lik katkı payı şu anda yürürlükte değil. Söz konusu rakamlar henüz Meclis'e sunulması planlanan taslakta yer alıyor. Bugün erişilebilen haberlerde de düzenlemenin henüz yasalaşmadığı açıkça belirtiliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: En çok kazandıran belli olduBorsa günün ilk yarısında değer kazandı: En çok kazandıran belli oldu
Telefonlara gelen o mesaj dikkat çekti! “Öderseniz dosya kapanıyor”Telefonlara gelen o mesaj dikkat çekti! “Öderseniz dosya kapanıyor”

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı sigara Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.