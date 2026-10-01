Sigara ve şekerli ürünlerde yeni dönem gündemde! Paket başına 20 TL alınacak

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam politikalarına kalıcı bir finansman kaynağı oluşturmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kapsamlı tütün ve halk sağlığı düzenlemesi çerçevesinde “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” kurulması planlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, taslakta en dikkat çeken maddelerden biri tütün ürünlerine yönelik planlanan katkı payı oldu.

Buna göre paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 TL, kilo ile satılan paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 TL katkı payı alınması planlanıyor. Yıllık 5,5 milyar paketlik sigara tüketimi üzerinden yapılan hesaba göre, yalnızca bu kalemden oluşturulacak kaynağın yıllık yaklaşık 110 milyar TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLERE DE KATKI PAYI

Planlanan düzenleme yalnızca tütün ürünlerini kapsamıyor. Taslağa göre şekerli içeceklerden, içerdikleri şeker miktarına bağlı olarak 100 mililitre başına 5 TL'ye kadar katkı payı alınması öngörülüyor. Yüksek kalorili ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen bazı atıştırmalık ürünlerde ise katkı payının satış fiyatının yüzde 20'si oranında olması planlanıyor.

Böylece oluşturulması planlanan fonun finansmanının tütün ürünlerinin yanı sıra şekerli içecekler ve belirli atıştırmalıklardan sağlanması hedefleniyor.

TOPLANAN PARA NEREDE KULLANILACAK?

Taslakta fonda toplanacak kaynağın kullanım alanlarına da yer veriliyor.

Buna göre gelirin öncelikli olarak okul beslenme programları ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede kullanılması planlanıyor. Diş sağlığı çalışmaları, spor yatırımları ve sağlıklı yaşam projelerinin de fondan desteklenmesi öngörülüyor.

Sigara bırakma polikliniklerinin kapasitesinin artırılması ve nikotin tedavilerinin desteklenmesi de planlanan çalışmalar arasında. Bunun yanı sıra akciğer kanseri ve KOAH gibi tütün kullanımıyla bağlantılı hastalıkların tarama ve tedavi süreçlerine de kaynak aktarılması öngörülüyor.

MECLİS İÇİN EKİM-KASIM HEDEFİ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlandığı belirtilen 25 maddelik taslağın, AK Parti grubunda yapılacak çalışmaların ardından yasa teklifine dönüştürülerek ekim veya kasım ayında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Dolayısıyla paket başına 20 TL'lik katkı payı şu anda yürürlükte değil. Söz konusu rakamlar henüz Meclis'e sunulması planlanan taslakta yer alıyor. Bugün erişilebilen haberlerde de düzenlemenin henüz yasalaşmadığı açıkça belirtiliyor.