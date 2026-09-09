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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 14.522,59 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,34 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.522,59 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 148,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,69 ile bilişim oldu.

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması küresel piyasalarda risk iştahını törpülerken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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