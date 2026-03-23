Borsa günün ilk yarısında geriledi (23 Mart 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,79 değer kaybederek 12.684,03 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 363,69 puan ve yüzde 2,79 azalışla 12.684,03 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 82,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,85, holding endeksi yüzde 2,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükseliş yüzde 1,13 ile kimya, petrol, plastikte görülürken, en sert düşüş yüzde 7,18 ile madencilikte yaşandı.

Küresel piyasalar ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle negatif seyrederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel günün ilk yarısında negatif seyir izledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.

Bununla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında aşağı yönlü fiyat sınırları bugün için genişletildi. GMSTR.F Borsa Yatırım Fonu ve ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında alt fiyat limiti oranı artırıldı. Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10'luk alt fiyat limiti oranı bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 20'ye çıkarıldı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
261.25
9.081.653.440,25
% 3.16
13:32
ASELS
347.75
7.948.713.850,00
% 2.66
13:32
THYAO
280.25
5.421.963.387,25
% -3.2
13:32
AKBNK
68.3
5.343.172.985,65
% -7.2
13:32
SISE
47.32
4.926.944.270,50
% 6.91
13:32
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

