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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.03.2024 15:01
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Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde gerileme kaydedildi. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybetti.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 8.944,81 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,22 puan azalışla 8.944,81 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

ABD ENFLASYONU SONRASI RİSK İŞTAHI CANLI

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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Borsa İstanbul bist 100
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