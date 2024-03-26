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Borsa günün ilk yarısında geriledi

26.03.2024 13:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kaybederek 8.856,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,64 puan azalışla 8.856,74 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira oldu.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE TEK KAZANDIRAN

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın geri kalanında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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