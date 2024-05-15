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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 14:28
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 10.149,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,70 puan azalışla 10.149,72 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira oldu.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN SPOR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,15 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Analistler, öğleden sonra ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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