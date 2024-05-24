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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 13:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 10.730,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,24 ile inşaat oldu.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,65 puan azalışla 10.730,89 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44 milyar lira oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALGISI ARTTI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısının arttığını belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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