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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 15:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 10.225,04 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,96 ile sigorta oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,65 puan azalışla 10.225,04 puana düştü. Toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Öte yandan, dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece yurt dışında yerleşikler, 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

KKM STOKU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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